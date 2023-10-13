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Опубликовано 13 октября 2023, 17:35
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Впервые в истории за отражение контрнаступления ВСУ наградили девушку

Медаль "За отвагу" вручили военнослужащей с позывным Черника

Черника. Обложка © t.me / Mash

Черника. Обложка © t.me / Mash

Военнослужащую с позывным Черника наградили за отражение провального контрнаступления ВСУ. Она стала первой девушкой, кто получит эту награду, сообщает Mash.

Девушка уже полгода служит снайпером в добровольческом батальоне Española. За работу на Бахмутском направлении она получила медаль "За отвагу". Тогда она сутки вместе с напарником корректировала атаку артиллерии с помощью винтовки, находясь под огнём. С её помощью удалось поразить четыре БТР.

Девушка родом из ДНР и преступления ВСУ видела своими глазами, поэтому не раздумывая пошла работать волонтёром, а потом добровольцем в 45-ю бригаду ВДВ, где полгода готовилась на штурмовика. Потом Черника поняла, что хочет работать снайпером, и записалась в Española. Девушка рассказывает, что родители полностью её поддерживают, а с коллегами находить общий язык просто, поэтому она планирует продлить контракт ещё на год.

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Ранее Лайф писал, что получившую ранение в зоне спецоперации связистку с позывным Ласточка наградили орденом Мужества. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, военнослужащая также получила звание лейтенанта.

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Александра Мышляева
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