Впервые в истории за отражение контрнаступления ВСУ наградили девушку

Девушка уже полгода служит снайпером в добровольческом батальоне Española. За работу на Бахмутском направлении она получила медаль "За отвагу". Тогда она сутки вместе с напарником корректировала атаку артиллерии с помощью винтовки, находясь под огнём. С её помощью удалось поразить четыре БТР.

Девушка родом из ДНР и преступления ВСУ видела своими глазами, поэтому не раздумывая пошла работать волонтёром, а потом добровольцем в 45-ю бригаду ВДВ, где полгода готовилась на штурмовика. Потом Черника поняла, что хочет работать снайпером, и записалась в Española. Девушка рассказывает, что родители полностью её поддерживают, а с коллегами находить общий язык просто, поэтому она планирует продлить контракт ещё на год.