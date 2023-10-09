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9 октября, 12:39

Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Егорову

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрию Егорову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Егоров удостоен звания за мужество и героизм, проявленные им при выполнении воинского долга. Напомним, рядовой принял бой с ВСУ у села Новомайорское ДНР и погиб при выполнении воинского долга.

Путин встретился с бойцами, героически отбившими атаку бронегруппы ВСУ под Урожайным

Путин встретился с бойцами, героически отбившими атаку бронегруппы ВСУ под Урожайным

А ранее Минобороны РФ рассказывало о подвиге российских военных, которые впятером отбили атаку 12 украинских штурмовиков, вынудив их в страхе отступать в районе посёлка Урожайное на Южно-Донецком направлении. Министр обороны РФ Сергей Шойгу позже представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой. А затем героев принял в Кремле президент РФ Владимир Путин.

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Kremlin.ru, © t.me / mod_russia

Александра Вишнякова
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