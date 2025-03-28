Герой России Михаил Гудков назначен заместителем командующего ВМФ РФ
Михаил Гудков. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков назначен заместителем командующего Военно-морским флотом РФ. Об этом герою России на борту подводной лодки «Архангельск» лично заявил президент страны Владимир Путин.
«Министр обороны и начальник Генштаба уверены, что ваш бесценный опыт необходимо внедрять в другие подразделения», — отметил президент, предупредив Гудкова о большой ответственности.
Напомним, что Гудков получил медаль «Золотая Звезда» из рук экс-министра обороны Сергея Шойгу ещё в 2023 году. Офицера удостоили почётного звания по поручению президента «за мужество, героизм и умелое командование подчинёнными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника» в зоне СВО.