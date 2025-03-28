Герой России Михаил Гудков назначен заместителем командующего ВМФ РФ

Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков назначен заместителем командующего Военно-морским флотом РФ. Об этом герою России на борту подводной лодки «Архангельск» лично заявил президент страны Владимир Путин.

«Министр обороны и начальник Генштаба уверены, что ваш бесценный опыт необходимо внедрять в другие подразделения», — отметил президент, предупредив Гудкова о большой ответственности.