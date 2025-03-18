Путин назначил Ирину Гехт врио главы Ненецкого АО

Президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы Ненецкого автономного округа. Это следует из опубликованного указа.

В ходе встречи глава государства поинтересовался, поедет ли Гехт на Север, на что получил утвердительный ответ. Путин отметил, что быть первым лицом — всегда почётно и очень ответственно, потому что будет необходимо напрямую работать с людьми.

Встреча Владимира Путина с Ириной Гехт. Видео © Telegram / Кремль. Новости

С мая 2024 года Гехт была председателем Правительства Запорожской области, а до этого занимала пост первого замгубернатора Челябинской области. В должности главы Ненецкого АО Гехт сменит Юрия Бездудного, который руководил регионом с 2020 года. Ранее он объявил о переходе на другую работу.