Путин назначил Ирину Гехт врио главы Ненецкого АО
Встреча Владимира Путина с Ириной Гехт. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы Ненецкого автономного округа. Это следует из опубликованного указа.
В ходе встречи глава государства поинтересовался, поедет ли Гехт на Север, на что получил утвердительный ответ. Путин отметил, что быть первым лицом — всегда почётно и очень ответственно, потому что будет необходимо напрямую работать с людьми.
Встреча Владимира Путина с Ириной Гехт. Видео © Telegram / Кремль. Новости
С мая 2024 года Гехт была председателем Правительства Запорожской области, а до этого занимала пост первого замгубернатора Челябинской области. В должности главы Ненецкого АО Гехт сменит Юрия Бездудного, который руководил регионом с 2020 года. Ранее он объявил о переходе на другую работу.
Напомним, НАО — самый малонаселённый из субъектов РФ, там проживает около 42 тысяч человек. Экономически и социально округ интегрирован с Архангельской областью и фактически находится в её составе, являясь одновременно самостоятельным субъектом РФ.