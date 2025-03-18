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18 марта, 19:12

Путин назначил Ирину Гехт врио главы Ненецкого АО

Встреча Владимира Путина с Ириной Гехт. Обложка © Kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с Ириной Гехт. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы Ненецкого автономного округа. Это следует из опубликованного указа.

В ходе встречи глава государства поинтересовался, поедет ли Гехт на Север, на что получил утвердительный ответ. Путин отметил, что быть первым лицом — всегда почётно и очень ответственно, потому что будет необходимо напрямую работать с людьми.

Встреча Владимира Путина с Ириной Гехт. Видео © Telegram / Кремль. Новости

С мая 2024 года Гехт была председателем Правительства Запорожской области, а до этого занимала пост первого замгубернатора Челябинской области. В должности главы Ненецкого АО Гехт сменит Юрия Бездудного, который руководил регионом с 2020 года. Ранее он объявил о переходе на другую работу.

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Напомним, НАО — самый малонаселённый из субъектов РФ, там проживает около 42 тысяч человек. Экономически и социально округ интегрирован с Архангельской областью и фактически находится в её составе, являясь одновременно самостоятельным субъектом РФ.

Артур Лапсаков
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