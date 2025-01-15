Глава Правительства Запорожской области Ирина Гехт покинула пост

Глава Правительства Запорожской области Ирина Гехт покинет свой пост и перейдёт на новую работу. Эту информацию подтвердил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Ирина Альфредовна Гехт уходит с должности руководителя Правительства Запорожской области и приступит к выполнению новых обязанностей», — написал Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что Гехт возглавила исполнительный орган власти региона в сложный период. За время её руководства были достигнуты значительные успехи в различных ключевых областях жизни региона. Ирине Альфредовне выражена глубочайшая признательность за труд и вклад в развитие Запорожской области, отметил Балицкий.