Глава Правительства Запорожской области Ирина Гехт покинула пост
Ирина Гехт. Обложка © t.me/BalitskyEV
Глава Правительства Запорожской области Ирина Гехт покинет свой пост и перейдёт на новую работу. Эту информацию подтвердил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«Ирина Альфредовна Гехт уходит с должности руководителя Правительства Запорожской области и приступит к выполнению новых обязанностей», — написал Балицкий.
Губернатор подчеркнул, что Гехт возглавила исполнительный орган власти региона в сложный период. За время её руководства были достигнуты значительные успехи в различных ключевых областях жизни региона. Ирине Альфредовне выражена глубочайшая признательность за труд и вклад в развитие Запорожской области, отметил Балицкий.
Ирина Гехт с 2014 года обладала полномочиями сенатора в Совете Федерации, а с июля 2019 исполняла обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области. В должности председателя Правительства Запорожья она была утверждена в мае 2024 года.