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Регион
15 января, 20:14

Глава Правительства Запорожской области Ирина Гехт покинула пост

Ирина Гехт. Обложка © t.me/BalitskyEV

Ирина Гехт. Обложка © t.me/BalitskyEV

Глава Правительства Запорожской области Ирина Гехт покинет свой пост и перейдёт на новую работу. Эту информацию подтвердил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Ирина Альфредовна Гехт уходит с должности руководителя Правительства Запорожской области и приступит к выполнению новых обязанностей»,написал Балицкий.

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Губернатор подчеркнул, что Гехт возглавила исполнительный орган власти региона в сложный период. За время её руководства были достигнуты значительные успехи в различных ключевых областях жизни региона. Ирине Альфредовне выражена глубочайшая признательность за труд и вклад в развитие Запорожской области, отметил Балицкий.

Ирина Гехт с 2014 года обладала полномочиями сенатора в Совете Федерации, а с июля 2019 исполняла обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области. В должности председателя Правительства Запорожья она была утверждена в мае 2024 года.

Лия Мурадьян
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