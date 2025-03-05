Оправданный шаг: Эксперт объяснил назначение Дронова врио главы Новгородской области

Наш собеседник добавил, что в Новгородской области есть несколько точек роста. В первую очередь это сельское хозяйство и животноводство. Кроме того, здесь активно развивалось производство дронов для нужд СВО. Сейчас особое внимание уделяется развитию высшего образования и местного университета. Также серьёзным проектом, который может дать толчок туристическому потенциалу региона, является создание высокоскоростной железнодорожной магистрали. Этот проект был поддержан Владимиром Путиным. Приоритеты и важные задачи для Александра Дронова были заявлены на встрече с президентом. Это сельское хозяйство, научно-образовательный центр с опорой на Новгородский университет и скоростная железная дорога.