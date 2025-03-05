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5 марта, 18:01

Оправданный шаг: Эксперт объяснил назначение Дронова врио главы Новгородской области

Эксперт Минченко назвал логичным назначение Дронова врио главы Новгородчины

Врио главы Новгородской области Александр Дронов. Обложка © Пресс-служба Кремля

Врио главы Новгородской области Александр Дронов. Обложка © Пресс-служба Кремля

Назначение президентом РФ Владимиром Путиным выпускника четвёртого потока «школы губернаторов» Александра Дронова на должность временно исполняющего обязанности главы Новгородской области — закономерный этап развития системы кадровых лифтов, разработанной первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и генеральным директором платформы «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Об этом в беседе с Life.ru рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Назначение выпускника IV потока «школы губернаторов» Александра Дронова врио главы Новгородской области — логичное развитие системы кадровых лифтов и обучения, созданной Сергеем Кириенко и Алексеем Комиссаровым. Эта система, на мой взгляд, себя оправдывает.

Евгений Минченко

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Наш собеседник добавил, что в Новгородской области есть несколько точек роста. В первую очередь это сельское хозяйство и животноводство. Кроме того, здесь активно развивалось производство дронов для нужд СВО. Сейчас особое внимание уделяется развитию высшего образования и местного университета. Также серьёзным проектом, который может дать толчок туристическому потенциалу региона, является создание высокоскоростной железнодорожной магистрали. Этот проект был поддержан Владимиром Путиным. Приоритеты и важные задачи для Александра Дронова были заявлены на встрече с президентом. Это сельское хозяйство, научно-образовательный центр с опорой на Новгородский университет и скоростная железная дорога.

В Кремле объяснили, почему Путин назначил врио Новгородчины выпускника «школы губернаторов» Дронова
В Кремле объяснили, почему Путин назначил врио Новгородчины выпускника «школы губернаторов» Дронова

Напомним, Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Чиновник в ходе встречи с российским лидером поблагодарил его за проявленное доверие и добавил, что восемь лет работает в региональной администрации, а также зачитал доклад о социально-экономическом развитии области.

Екатерина Хмелева
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