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18 марта, 12:31

Губернатор НАО Юрий Бездудный объявил о переходе на другую работу

Юрий Бездудный. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Юрий Бездудный. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный переходит на другую работу. Об этом он объявил в видеообращении в своём телеграм-канале.

Губернатор НАО Юрий Бездудный объявил о переходе на другую работу. Видео Telegram / Бездудный LIVE

«Дорогие друзья. Я обращаюсь к жителям Ненецкого автономного округа. Сегодня ровно шесть лет, как я тружусь в округе. Моя работа в Заполярье стала настоящей школой жизни, а учителями — северяне <...> «Меня ждёт новая работа, но часть души, сердца останется здесь — где северное сияние, бескрайняя тундра, мороз <...> Желаю тундровому краю развития и процветания», — сказал Бездудный.

Бездудный родился в Брянской области, ему 55 лет. Пост главы НАО чиновник занял в 2020 году, сменив на нём Александра Цыбульского. До этого Бездудный был заместителем губернатора. Также он работал в Брянской городской администрации и в администрации Одинцовского района Подмосковья.

НАО — самый малонаселённый из субъектов РФ, там проживает около 42 тысяч человек. Экономически и социально округ интегрирован с Архангельской областью и фактически находится в её составе, являясь одновременно самостоятельным субъектом РФ.

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Никита Никонов
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