«Мы будем помнить его»: Путин передал вдвое генерала Гудкова вторую медаль «Золотая Звезда»

«К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевому посту ушёл из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец, сын своих родителей. <...> Все мы будем помнить его не только по делам, но и по тем объектам, которые теперь навсегда будут связаны с его именем. Это и школа, это улица в Донецке», — сказал президент.