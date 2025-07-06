«Мы будем помнить его»: Путин передал вдвое генерала Гудкова вторую медаль «Золотая Звезда»
Путин вручил вдове генерала Гудкова вторую медаль «Золотая Звезда»
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил вдове Михаила Гудкова, заместителя главкома ВМФ, погибшего при исполнении служебного долга, медаль «Золотая Звезда». Это сделало Гудкова первым дважды Героем России в современной истории страны. Первую награду он получил в октябре 2023 года, а вторая была присвоена посмертно.
Вдове генерала Гудкова передали вторую медаль «Золотая Звезда». Видео © Telegram/ Кремль. Новости
«К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевому посту ушёл из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец, сын своих родителей. <...> Все мы будем помнить его не только по делам, но и по тем объектам, которые теперь навсегда будут связаны с его именем. Это и школа, это улица в Донецке», — сказал президент.
Напомним, что гибель 48-летнего генерала в Курской области 2 июля потрясла военное сообщество. Гудков оставил о себе память как о принципиальном командире и преданном флоту офицере. Ранее Путин подписал указ о присвоении звания дважды Героя Российской Федерации Михаилу Гудкову. Это первое подобное решение в современной истории страны. Награда присуждена посмертно — за личное мужество и героизм.В честь генерала его именем назовут филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, а также школу в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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