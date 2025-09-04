Путин пообщался с курсантами центра военно-патриотического воспитания Воин

Президент России Владимир Путин пообщался с курсантами центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», среди которых была воспитанница центра из ДНР. Проект реализуется с декабря 2022 года по личному поручению российского лидера.

Путин в центре «Воин» пообщался с курсанткой из ДНР. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Девочка рассказала президенту, что прошла несколько образовательных программ и участвовала в военно-полевых сборах, а её любимым направлением стала практическая подготовка — особенно отработка ведения боя и обороны. Курсантка подчеркнула, что за год обучения окончательно решила связать будущее со службой в пограничных войсках, вдохновляясь примером отца, который служил в пожарной части и спасал жизни. Она также предложила ввести занятия по тактической подготовке в школах, чтобы развивать у ребят навыки командной работы и действий в опасных ситуациях.

«Да, и это помогает осуществить выбор профессиональный. У вас разные направления, все интересные и очень важные для страны и для вас», — поддержал девочку президент.

В ходе неформальной беседы российский лидер подчеркнул важность патриотического воспитания и физической подготовки для молодого поколения и отдельно упомянул специфику пограничной службы в удалённых регионах, требующую особой подготовки.