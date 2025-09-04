Кринж против вздора и траблы против неурядиц: Путину во Владивостоке показали «переводчик с зумерского»
Путина научили сленговым словам «кринж» и «траблы»
Обложка © Life.ru
Президенту РФ Владимиру Путину показали примеры молодёжного сленга на встрече в Национальном центре «Россия» во Владивостоке.
Главе государства провели экскурсию и презентовали интерактивную зону, где сленг переводят на русский литературный язык. Экспозицию «Уникальный русский язык» создали по его поручению. В ходе диалога прозвучали такие слова, как «чиловая катка», «кринж» и «траблы».
Путину показали примеры молодёжного сленга в Центре «Россия» во Владивостоке. Видео © Life.ru
Напомним, после визита в Китай президент России Владимир Путин отправился во Владивосток. Глава государства начинает работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он уже пообщался с курсантами центра военно-патриотического воспитания «Воин», встретился с «тигром» и «леопардом» в Национальном центре «Россия», стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова, погибшего на СВО. Завтра президент примет участие в пленарном заседании юбилейного X ВЭФ вместе с главами государств-партнёров.