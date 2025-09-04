Кринж против вздора и траблы против неурядиц: Путину во Владивостоке показали «переводчик с зумерского»

Президенту РФ Владимиру Путину показали примеры молодёжного сленга на встрече в Национальном центре «Россия» во Владивостоке.

Главе государства провели экскурсию и презентовали интерактивную зону, где сленг переводят на русский литературный язык. Экспозицию «Уникальный русский язык» создали по его поручению. В ходе диалога прозвучали такие слова, как «чиловая катка», «кринж» и «траблы».