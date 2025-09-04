Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 08:26

Кринж против вздора и траблы против неурядиц: Путину во Владивостоке показали «переводчик с зумерского»

Путина научили сленговым словам «кринж» и «траблы»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенту РФ Владимиру Путину показали примеры молодёжного сленга на встрече в Национальном центре «Россия» во Владивостоке.

Главе государства провели экскурсию и презентовали интерактивную зону, где сленг переводят на русский литературный язык. Экспозицию «Уникальный русский язык» создали по его поручению. В ходе диалога прозвучали такие слова, как «чиловая катка», «кринж» и «траблы».

Путину показали примеры молодёжного сленга в Центре «Россия» во Владивостоке. Видео © Life.ru

Напомним, после визита в Китай президент России Владимир Путин отправился во Владивосток. Глава государства начинает работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он уже пообщался с курсантами центра военно-патриотического воспитания «Воин», встретился с «тигром» и «леопардом» в Национальном центре «Россия», стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова, погибшего на СВО. Завтра президент примет участие в пленарном заседании юбилейного X ВЭФ вместе с главами государств-партнёров.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar