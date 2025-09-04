Путин встретился с «тигром» и «леопардом» в НЦ «Россия» во Владивостоке

Павильон имитировал лесную среду: звучали трели птиц, стрекот насекомых и шорох листвы. Посетители шли по узкой тропинке, окружённой виртуальными деревьями, что создавалось впечатление полного погружения в природу. На экранах цифрового леса появлялись стада оленей, дальневосточный леопард и уссурийский тигр, усиливая эффект присутствия.

Ранее Путин посетил интерактивную экспозицию, посвящённую 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты имени дважды Героя России Михаила Гудкова. Он стал первым гостем музея, где ему показали фильм о подвигах бригады. Директор центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин рассказал о создании Музея славы бригады. На пяти экранах были представлены истории пятерых павших героев, а на стенде демонстрировалось наградное оружие, шевроны и материалы о пути соединения.