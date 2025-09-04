Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 07:47

Путин встретился с «тигром» и «леопардом» в НЦ «Россия» во Владивостоке

Путин посетил интерактивный цифровой лес во владивостокском филиале НЦ Россия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во владивостокском филиале Национального центра «Россия» президент РФ Владимир Путин посетил интерактивный цифровой лес и увидел «оживших» уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.

Павильон имитировал лесную среду: звучали трели птиц, стрекот насекомых и шорох листвы. Посетители шли по узкой тропинке, окружённой виртуальными деревьями, что создавалось впечатление полного погружения в природу. На экранах цифрового леса появлялись стада оленей, дальневосточный леопард и уссурийский тигр, усиливая эффект присутствия.

Путин на катере Ураган отправился в филиал центра Россия во Владивостоке
Путин на катере Ураган отправился в филиал центра Россия во Владивостоке

Ранее Путин посетил интерактивную экспозицию, посвящённую 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты имени дважды Героя России Михаила Гудкова. Он стал первым гостем музея, где ему показали фильм о подвигах бригады. Директор центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин рассказал о создании Музея славы бригады. На пяти экранах были представлены истории пятерых павших героев, а на стенде демонстрировалось наградное оружие, шевроны и материалы о пути соединения.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Политика России
  • Политика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar