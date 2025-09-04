Путин на катере Ураган отправился в филиал центра Россия во Владивостоке

Президент России Владимир Путин сегодня начинает работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Глава государства днём по местному времени в дальневосточный филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган».

В 2025 году Восточный экономический форум отмечает своё десятилетие. Это важная международная платформа для развития Дальнего Востока, а также для укрепления отношений между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. За прошедшие 10 лет число участников форума возросло с 2500 до 7100 человек, а общая сумма подписанных соглашений достигла 28 триллионов рублей, включая рекордные 5,569 триллиона в 2024 году.