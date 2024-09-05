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Регион
5 сентября, 07:42

Путин рассказал, как улучшить жизнь на Дальнем Востоке

Путин призвал сделать жизнь на Дальнем Востоке комфортной

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На Дальнем Востоке следует улучшать условия жизни и уровень комфорта граждан, увеличивать число перспективных рабочих мест. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, в эту тему можно углубляться долго, и сделать необходимо больше, чем было выполнено до сих пор.

«Как минимум нужно сосредоточить своё внимание на двух главных аспектах. Первое — нужно улучшать условия сегодня и создавать интересные перспективные рабочие места. И второе — нужно делать жизнь в регионе комфортной», — отметил Путин.

Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке
Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке

Напомним, на ВЭФ Путин предложил построить на Дальнем Востоке будут новые кампусы для обучения студентов. Помимо того, президент отметил, что экономика будущего будет опираться на человека, а поэтому нельзя возводить объекты промышленности без подходящей инфраструктуры.

Николай Рюмин
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