Путин рассказал, как улучшить жизнь на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке следует улучшать условия жизни и уровень комфорта граждан, увеличивать число перспективных рабочих мест. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, в эту тему можно углубляться долго, и сделать необходимо больше, чем было выполнено до сих пор.