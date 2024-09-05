Путин рассказал, как улучшить жизнь на Дальнем Востоке
Путин призвал сделать жизнь на Дальнем Востоке комфортной
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На Дальнем Востоке следует улучшать условия жизни и уровень комфорта граждан, увеличивать число перспективных рабочих мест. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, в эту тему можно углубляться долго, и сделать необходимо больше, чем было выполнено до сих пор.
«Как минимум нужно сосредоточить своё внимание на двух главных аспектах. Первое — нужно улучшать условия сегодня и создавать интересные перспективные рабочие места. И второе — нужно делать жизнь в регионе комфортной», — отметил Путин.
Напомним, на ВЭФ Путин предложил построить на Дальнем Востоке будут новые кампусы для обучения студентов. Помимо того, президент отметил, что экономика будущего будет опираться на человека, а поэтому нельзя возводить объекты промышленности без подходящей инфраструктуры.