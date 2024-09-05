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5 сентября, 07:22

Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке

Путин призвал увековечить память о Курильской десантной операции

На Дальнем Востоке необходимо открыть новые музеи и увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года. Такое поручение сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Владимир Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны», — указал российский лидер.

Глава государства отметил, что эта операция стала безусловным символом мужества русских солдат и офицеров, которые сокрушили укрепления противника.

Курильская десантная операция проводилась с 18 августа по 2 сентября 1945 года. По итогу операции советские войска полностью овладели Курильскими островами. Результатом блистательной операции стало занятие 56 островов Курильской гряды, все они вошли в состав Советского Союза в 1946 году.

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А ранее президент РФ Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Награда будет вручаться военнослужащим и членам вольнонаёмного состава, которые участвовали в боевых действиях на фронтах ВОВ.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
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