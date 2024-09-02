Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Фото © Telegram / Кремль. Новости

Согласно данным опубликованного документа, медаль будет вручена военнослужащим и членам вольнонаёмного состава, которые участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, а также партизанам и участникам подпольных организаций на временно оккупированных территориях СССР. Награды также получат труженики тыла, имеющие ордена СССР или медали, такие как «За трудовое отличие», «За оборону Москвы», «Житель осаждённого Севастополя» и другие, при условии, что они работали в годы войны не менее шести месяцев, за исключением периода работы на оккупированных территориях.

Кроме того, награду получат бывшие узники концлагерей, которых заключили в несовершеннолетнем возрасте.