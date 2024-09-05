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5 сентября, 09:11

Путин объяснил, что станет маркером успеха мер поддержки Дальнего Востока

Путин: Маркером успеха мер поддержки Дальнего Востока будет рост населения

Владимир Путин на ВЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин на ВЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

На Дальнем Востоке необходимо создать условия для повышения рождаемости и для переезда людей из других регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

«Рост населения. Нам нужно создать условия, о которых мы так много сегодня говорили, чтобы и рождаемость повышалась, и желание у людей было приехать сюда, в этот замечательный регион с такими хорошими перспективами, и связать с ними свою жизнь», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, рост населения будет маркером, который покажет — меры поддержки Дальнего Востока сработали.

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В ходе своего выступления Путин также предложил построить на Дальнем Востоке новые кампусы для обучения студентов. Помимо того, президент отметил, что экономика будущего будет опираться на человека, а поэтому нельзя возводить объекты промышленности без подходящей инфраструктуры. Дальний Восток стал флагманом России в новой глобальной экономике, отметил глава государства.

Никита Никонов
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