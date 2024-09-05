Путин объяснил, что станет маркером успеха мер поддержки Дальнего Востока

На Дальнем Востоке необходимо создать условия для повышения рождаемости и для переезда людей из других регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

«Рост населения. Нам нужно создать условия, о которых мы так много сегодня говорили, чтобы и рождаемость повышалась, и желание у людей было приехать сюда, в этот замечательный регион с такими хорошими перспективами, и связать с ними свою жизнь», — подчеркнул глава государства.