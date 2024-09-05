Путин объяснил, что станет маркером успеха мер поддержки Дальнего Востока
Путин: Маркером успеха мер поддержки Дальнего Востока будет рост населения
Владимир Путин на ВЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
На Дальнем Востоке необходимо создать условия для повышения рождаемости и для переезда людей из других регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.
«Рост населения. Нам нужно создать условия, о которых мы так много сегодня говорили, чтобы и рождаемость повышалась, и желание у людей было приехать сюда, в этот замечательный регион с такими хорошими перспективами, и связать с ними свою жизнь», — подчеркнул глава государства.
По словам президента, рост населения будет маркером, который покажет — меры поддержки Дальнего Востока сработали.
В ходе своего выступления Путин также предложил построить на Дальнем Востоке новые кампусы для обучения студентов. Помимо того, президент отметил, что экономика будущего будет опираться на человека, а поэтому нельзя возводить объекты промышленности без подходящей инфраструктуры. Дальний Восток стал флагманом России в новой глобальной экономике, отметил глава государства.