Путин объявил о планах по строительству ещё одной плавучей АЭС на Чукотке

Планируется возведение ещё одной плавучей атомной электростанции (АЭС), которая будет снабжать энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.



«Намечено строительство ещё одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке», — сказал российский лидер в ходе совещания по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.