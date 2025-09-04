Путин объявил о планах по строительству ещё одной плавучей АЭС на Чукотке
Планируется возведение ещё одной плавучей атомной электростанции (АЭС), которая будет снабжать энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Намечено строительство ещё одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке», — сказал российский лидер в ходе совещания по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
Также в ходе совещания Путин отметил опережающие темпы развития Дальнего Востока. Он подчеркнул, что темпы роста нужно наращивать и дальше, обеспечить экономическое развитие региона, устойчивое снабжение региона газом и энергоресурсами, а также оценить возможности расширения угольной генерации.