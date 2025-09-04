Путин поручил проработать строительство ГЭС на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил проработать проекты строительства крупных ГЭС на Дальнем Востоке. По его словам, гидроэнергетический потенциал региона большой, но используется пока недостаточно.

«Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии... Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования», — отметил глава государства на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

Путин обратил внимание, что ГЭС не только обеспечивают надежное электроснабжение, но и дают так называемые комплексные эффекты: от водоснабжения до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально. Кроме того, строительство станций в регионе позволит сохранить профессиональные компетенции школы гидроэнергетики, которой Россия всегда славилась.