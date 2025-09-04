Путин рассказал, на сколько лет в России хватит запасов угля

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более эффективного использования угольных ресурсов в энергетике Дальнего Востока, особенно в условиях потенциального дефицита газа. При /том, выступая на презентации результатов развития регионов ДФО в рамках Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул, что угля стране хватит ещё на долгие годы.

Российский лидер отметил, что в целом ситуация с энергетикой решается. В качестве примеров он указал на отсутствие соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, а также необходимость развития сетевого хозяйства.

«И в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, которого чуть ли не на тысячу лет хватит, на 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований», — заявил Путин.