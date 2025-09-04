Мессенджер MAX
4 сентября, 08:48

Путин рассказал, на сколько лет в России хватит запасов угля

Путин: Запасов угля в России хватит почти на тысячу лет

Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более эффективного использования угольных ресурсов в энергетике Дальнего Востока, особенно в условиях потенциального дефицита газа. При /том, выступая на презентации результатов развития регионов ДФО в рамках Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул, что угля стране хватит ещё на долгие годы.

Российский лидер отметил, что в целом ситуация с энергетикой решается. В качестве примеров он указал на отсутствие соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, а также необходимость развития сетевого хозяйства.

«И в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, которого чуть ли не на тысячу лет хватит, на 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований», — заявил Путин.

Президент поручил проработать вопросы современного и экологичного использования угля в энергогенерации.

Кринж против вздора и траблы против неурядиц: Путину во Владивостоке показали «переводчик с зумерского»
Напомним, что Путин прибыл во Владивосток после своего визита в Китай, чтобы начать работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства уже провёл встречи с курсантами центра военно-патриотического воспитания «Воин», посмотрел на животных в цифровом лесу в Национальном центре «Россия» и первым посетил музей генерал-майора Гудкова, павшего в ходе специальной военной операции. На следующий день президент примет участие в центральном событии форума – пленарном заседании юбилейного X ВЭФ, где также будут присутствовать лидеры стран-партнёров.

Алиса Хуссаин
