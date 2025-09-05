Трамп захотел вводить санкции против стран, удерживающих американцев

Страны, который берут в заложники граждан США, будут наказаны. Такой закон сейчас разрабатывается в администрации президента США Дональда Трампа. Эта информация была раскрыта в судебном документе, который попал в распоряжение телеканала CBS.

«Мера создаст инструменты для наказания государств, незаконно задерживающих граждан США, и позволит ограничить использование паспортов для поездок в такие страны. <...> Президент и члены его кабинета министров считают, что отказ от полномочий в вопросах пошлин или задержания американских граждан приведёт к угрозам для нашей страны», — указано в документе.

Отмечается, что данный механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст Государственному департаменту право вводить санкции против стран, которые «используют американцев в качестве политического рычага». По данным фонда Foley Foundation, на которые ссылается телеканал, в 2024 году как минимум 54 американца были незаконно задержаны в 17 странах.