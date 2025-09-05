Человек-шоу и критический судья: Эксперт по протоколу раскрыла, зачем Трамп выложил пост с Путиным

Дональд Трамп — это человек-шоу. Поэтому из всего, что он делает, — это всегда больше и шире, чем мы привыкли ожидать от политиков. Потому что всё-таки он человек из бизнеса, это раз. И в том числе это такое шоу в широком смысле. Поэтому для него в принципе подобные вещи характерны: эпатировать, делать какие-то провокационные заявления, выглядеть немного не так, как мы ожидаем от политиков.