Человек-шоу и критический судья: Эксперт по протоколу раскрыла, зачем Трамп выложил пост с Путиным
Эксперт Богачёва: Трамп опубликовал фото с Путиным для демонстрации влияния
Американский лидер Дональд Трамп намеренно обнародовал снимок с президентом России Владимиром Путиным после переговоров с лидерами ЕС, чтобы подчеркнуть свою особую позицию в качестве посредника на мировой арене. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт по протоколу и деловому этикету Екатерина Богачёва, подчеркнув, что глава Белого дома последовательно нарушает традиционные политические нормы для укрепления своего имиджа.
Дональд Трамп — это человек-шоу. Поэтому из всего, что он делает, — это всегда больше и шире, чем мы привыкли ожидать от политиков. Потому что всё-таки он человек из бизнеса, это раз. И в том числе это такое шоу в широком смысле. Поэтому для него в принципе подобные вещи характерны: эпатировать, делать какие-то провокационные заявления, выглядеть немного не так, как мы ожидаем от политиков.
Анализируя протокольное фото, эксперт отметила расстёгнутый пиджак и красный галстук Трампа, ставшие характерными элементами его имиджа. По мнению Богачёвой, публикация снимка с Путиным демонстрирует стремление Трампа вести переговоры одновременно с Россией, Евросоюзом и Украиной, играя роль «критического судьи» в международных отношениях.
По словам собеседницы Life.ru, особый акцент сделан на манеру рукопожатия Трампа. Он сознательно использует физический контакт, к примеру объятия или похлопывания по плечу, для демонстрации доминирования. Как отметила эксперт, даже королева Елизавета II во время визита Трампа стала жертвой нарушения протокола — он не только подошёл не с той стороны, но и приобнял королеву, что категорически запрещено.
Напомним, вчера Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social совместную фотографию с Путиным, сделанную во время переговоров на Аляске в прошлом месяце. На снимке оба лидера смотрят в небо, а в следующем посте республиканец разместил фото авиационной группы, пролетавшей над ними во время переговоров. Перед этим Трамп провёл телефонный разговор с главами государств ЕС, требуя прекратить импорт нефти из России и оказать экономическое давление на Китай.