Зеленский вновь отказался от территориальных уступок для урегулирования
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок России в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».
«Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну — такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка», — заявил киевский главарь.
Зеленский продолжает твердить, что необходимо не временное затишье, а гарантированное завершение конфликта с обеспечением безопасности страны. Он также добавил, что любое потенциальное соглашение должно включать положения об ответственности России за действия в ходе конфликта.
Ранее о своём недовольстве Владимиром Зеленским заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что глава киевского режима не проявлял особого энтузиазма насчёт переговоров с Россией. Американский лидер напомнил, что конфликт на Украине оказался намного сложнее, чем он предполагал, а для его урегулирования необходимо стремление обеих сторон.