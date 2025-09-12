Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок России в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну — такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка», — заявил киевский главарь.

Зеленский продолжает твердить, что необходимо не временное затишье, а гарантированное завершение конфликта с обеспечением безопасности страны. Он также добавил, что любое потенциальное соглашение должно включать положения об ответственности России за действия в ходе конфликта.