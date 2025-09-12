Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 18:35

Зеленский вновь отказался от территориальных уступок для урегулирования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок России в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну — такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка», заявил киевский главарь.

Зеленский продолжает твердить, что необходимо не временное затишье, а гарантированное завершение конфликта с обеспечением безопасности страны. Он также добавил, что любое потенциальное соглашение должно включать положения об ответственности России за действия в ходе конфликта.

Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство и квартиру в Киеве
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство и квартиру в Киеве

Ранее о своём недовольстве Владимиром Зеленским заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что глава киевского режима не проявлял особого энтузиазма насчёт переговоров с Россией. Американский лидер напомнил, что конфликт на Украине оказался намного сложнее, чем он предполагал, а для его урегулирования необходимо стремление обеих сторон.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar