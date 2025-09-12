Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 17:07

Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство и квартиру в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил о готовности предоставить советнику президента США Дональда Трампа Киту Келлогу украинское гражданство и жильё в столице. Своё предложение лидер киевского режима озвучил в видеообращении, где также выразил спецпосланнику особую благодарность.

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем «Пэтриоты». Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться… Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Всё, что надо, квартиру, всё, что надо», — сказал Зеленский.

Келлог летел в Польшу во время инцидента с дронами, пишут СМИ
Келлог летел в Польшу во время инцидента с дронами, пишут СМИ

Напомним, сегодня Владимир Зеленский и спецпосланник США Кит Келлог обсудили расширение военного партнёрства между странами. На встрече рассматривались перспективы поставок зенитных ракетных комплексов из США, а также совместное создание беспилотников и новых образцов вооружения.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Кит Келлог
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar