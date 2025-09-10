Мессенджер MAX
10 сентября, 18:43

Келлог летел в Польшу во время инцидента с дронами, пишут СМИ

CNN: Спецпосланник Трампа Келлог летел в Польшу, когда произошёл инцидент с БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с дронами в польском воздушном пространстве. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванный источник.

Ещё один собеседник телеканала заявил, что в ближайшие дни также запланирована поездка Келлога на Украину.

Мерц обрушился с обвинениями на Россию в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

Напомним, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, три из которых были сбиты, а по обнаружению остальных ведутся поиски. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. Кроме того, НАТО активировало четвертую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.

