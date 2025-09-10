Мессенджер MAX
10 сентября, 13:24

Не наши точно: В Минобороны РФ объяснили, почему прилетевшие в Польшу дроны не могут быть российскими

Минобороны РФ: БПЛА, якобы пересёкшие границу с Польшей, летают не дальше 700 км

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Максимальная дальность полёта применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — говорится в сообщении.

Российское военное ведомство уточнило, что применяемые дроны имеют ограниченную дальность, и сообщения о якобы нарушении польской границы не соответствуют возможностям этих аппаратов.

Ранее временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что Польша не предоставила доказательств причастности РФ к инциденту с беспилотниками, сбитыми над её территорией. По его словам, обвинения в адрес Москвы считаются беспочвенными, так как отсутствуют подтверждения российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Кремль не получал запросов на контакты от польских властей, и сообщения о возможных обращениях Варшавы к Москве не были подтверждены.

Милена Скрипальщикова
