Не наши точно: В Минобороны РФ объяснили, почему прилетевшие в Польшу дроны не могут быть российскими
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Максимальная дальность полёта применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — говорится в сообщении.
Российское военное ведомство уточнило, что применяемые дроны имеют ограниченную дальность, и сообщения о якобы нарушении польской границы не соответствуют возможностям этих аппаратов.
Ранее временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что Польша не предоставила доказательств причастности РФ к инциденту с беспилотниками, сбитыми над её территорией. По его словам, обвинения в адрес Москвы считаются беспочвенными, так как отсутствуют подтверждения российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Кремль не получал запросов на контакты от польских властей, и сообщения о возможных обращениях Варшавы к Москве не были подтверждены.