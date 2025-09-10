Инцидент с залётом якобы российских беспилотников в воздушное пространство Польши мог быть спланированной провокацией с применением украинских средств радиоэлектронной борьбы или копий дронов. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, данная провокация преследует две ключевые цели: ввод на территорию Украины контингента НАТО численностью 50 тысяч военнослужащих и полное закрытие воздушного пространства страны. Кнутов не сомневается, что произошедшее является результатом сговора киевского режима со спецслужбами Североатлантического альянса.

«То, что это сговор киевского режима со спецслужбами НАТО, в этом я ни секунды не сомневаюсь», — заявил эксперт изданию сайт MK.Ru.

Эксперт допустил два возможных сценария развития событий: либо украинские системы РЭБ оказали воздействие на российские дроны, чтобы изменить их курс, либо на территорию Польши были запущены восстановленные или скопированные «Герани» непосредственно с Украины. Свою версию Кнутов связывает с тяжелой ситуацией, в которой оказались ВСУ на фронте.