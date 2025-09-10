Мессенджер MAX
10 сентября, 12:23

«Сговор Киева и НАТО»: Стали известны детали циничной провокации с беспилотниками в Польше

Военный эксперт Кнутов: Киев увёл дроны в Польшу при помощи РЭБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Инцидент с залётом якобы российских беспилотников в воздушное пространство Польши мог быть спланированной провокацией с применением украинских средств радиоэлектронной борьбы или копий дронов. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, данная провокация преследует две ключевые цели: ввод на территорию Украины контингента НАТО численностью 50 тысяч военнослужащих и полное закрытие воздушного пространства страны. Кнутов не сомневается, что произошедшее является результатом сговора киевского режима со спецслужбами Североатлантического альянса.

«То, что это сговор киевского режима со спецслужбами НАТО, в этом я ни секунды не сомневаюсь», — заявил эксперт изданию сайт MK.Ru.

Эксперт допустил два возможных сценария развития событий: либо украинские системы РЭБ оказали воздействие на российские дроны, чтобы изменить их курс, либо на территорию Польши были запущены восстановленные или скопированные «Герани» непосредственно с Украины. Свою версию Кнутов связывает с тяжелой ситуацией, в которой оказались ВСУ на фронте.

Он выразил надежду, что инцидент не станет причиной для приведения в действие 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, однако предположил, что его будут использовать для обоснования наращивания поставок вооружения Киеву.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство страны проникли 19 беспилотников, из которых три были сбиты. Было отмечено, что данные являются предварительными и цифры по нарушениям могут измениться. Туск возложил ответственность за произошедшее на Россию. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что со стороны ЕС и НАТО стало регулярной практикой обвинять РФ в провокациях без предоставления каких-либо аргументов или доказательств.

Александра Мышляева
