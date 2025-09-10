Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

10 сентября, 09:01

Ночная атака дронов: Туск сообщил о 19 БПЛА над Польшей, часть сбита

Дональд Туск: Польша сбила три из 19 БПЛА, проникших в страну за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Anelo

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство страны проникли 19 беспилотников. По его словам, три из них были сбиты, а по остальным данные уточняются.

«Зафиксировано и точно отслежено 19 проникновений в воздушное пространство. Это не окончательные данные», — отметил Туск, выступая в Сейме.

Он добавил, что нарушения воздушных границ фиксировались всю ночь — с 23:30 9 сентября до 06:30 утра 10 сентября.

Ранее Польша заявила о вторжении беспилотников в своё воздушное пространство в ночь на 10 сентября. Из-за этого пришлось временно ограничить работу нескольких аэропортов, включая Варшаву, а для отражения угрозы подняли боевую авиацию и истребители НАТО.

Ночь паники: Польша пережила атаку ударных дронов, что известно к этому часу
Ночь паники: Польша пережила атаку ударных дронов, что известно к этому часу
Марина Фещенко
