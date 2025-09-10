Польша закрыла два аэропорта и подняла в воздух истребители

Польские власти ввели временные ограничения на полёты в аэропортах Жешув-Ясёнка и Люблин, объяснив это незапланированной военной активностью. Оперативное командование Вооружённых сил страны заявило о проведении мероприятий с участием польской и союзной авиации в воздушном пространстве.

В заявлении, размещённом в соцсети X, военное ведомство сообщило, что в небе над территорией республики действуют польские и союзные военные самолёты. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения приведены в состояние повышенной готовности.

Представители командования отметили, что предпринимаемые меры носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту населения. Особое внимание уделяется районам, находящимся вблизи потенциально опасной зоны. Подчинённые командованию силы и средства пребывают в готовности к оперативному реагированию.