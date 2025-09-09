Мессенджер MAX
9 сентября, 12:06

Польша решила закрыть границу с Белоруссией

Туск: Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Польша закрывает пункты пропуска на границе с Белоруссией на время белорусско-российских учений «Запад-2025». Такое решение озвучил премьер-министр Дональд Туск перед заседанием правительства, передаёт TVP Info.

Глава правительства пояснил, что меры приняты «в интересах национальной безопасности». Граница будет закрыта в ночь с 11 на 12 сентября, включая железнодорожный переход.

Ранее МИД Польши рекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть территорию Белоруссии. Это аргументировалось тем, что в случае «резкого ухудшения ситуации» организация эвакуации польских граждан из соседней республики может быть сильно затруднена или вообще станет невозможной.

Юлия Сафиулина
