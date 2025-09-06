Мессенджер MAX
6 сентября, 10:39

Польша срочно отзывает граждан из Белоруссии из-за риска «резкого ухудшения ситуации»

МИД Польши призвал граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MOZCO Mateusz

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам незамедлительно покинуть территорию Белоруссии. Официальный представитель МИД Павел Вронский предупредил, что в случае «резкого ухудшения ситуации» организация эвакуации польских граждан из соседней республики может быть сильно затруднена или вообще станет невозможной.

«Это не демократическая страна и не дружественная Польше. Я бы хотел, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно более серьёзно», — подчеркнул дипломат.

Ранее поступила информация о том, что КГБ Белоруссии взял под стражу гражданина Польши, который имел при себе секретные документы, касающиеся учений «Запад-2025». Задержанный, родившийся в 1998 году, проживает в Кракове. Он признался, что в Лепеле (Витебская область) ему было поручено собирать информацию о предстоящих учениях. Сотрудники контрразведки задержали его в момент, когда он получал секретный документ.

