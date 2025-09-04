КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям «Запад-2025»

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. Утверждается, что поляк занимался сбором данных о предстоящих совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025».

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», в Лепеле (Витебская область) был задержан гражданин Польши Гжегож Гавел. При нём обнаружили восьмистраничную ксерокопию документа об учениях «Запад-2025», имеющего гриф секретности.

Задержанный мужчина 1998 года рождения является гражданином Польши и проживает в Кракове. Он признался, что в Лепеле ему было поручено собирать сведения о предстоящих учениях «Запад-2025». Сотрудники контрразведки задержали его в момент получения секретного документа.

При обыске у поляка обнаружили различные валюты (доллары, евро, белорусские рубли, болгарские левы, польские злотые) и SIM-карту, зарегистрированную на другого человека.

Телеканал утверждает, что имеются неопровержимые доказательства его шпионской деятельности. Незадолго до задержания он получил секретный военный документ. Выяснилось, что задержанный через соцсети связался с гражданином Белоруссии, предложив ему сотрудничество в интересах польских спецслужб. Это сотрудничество заключалось в тайном сборе и передаче закрытой информации, включая данные о командном составе и сотрудниках военной контрразведки.

Гавел передавал собранные сведения польским спецслужбам, в частности, Агентству внутренней безопасности Польши, касающиеся военных объектов Белоруссии. За эту информацию он обещал ежемесячно выплачивать деньги белорусскому сообщнику.