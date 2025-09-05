«Особые меры»: Туск выступил с истеричным заявлением перед началом учений «Запад-2025»
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил Белоруссию о возможных «особых мерах» в ответ на проведение совместных с Россией учений «Запад-2025». Несмотря на то, что информация о переносе белорусско-российских манёвров вглубь Белоруссии уже давно опубликована, он по-прежнему убеждён, что они состоятся у польских границ.
«Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если будут повторяться провокации с белорусской стороны», — сказал журналистам Туск.
Туск не конкретизировал, какие именно «провокации» он усмотрел со стороны Минска. При этом польский премьер заявил, что учения «Запад-2025» расцениваются как подготовка к нападению на Польшу.
Напомним, совместное стратегическое учение вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2025» пройдёт в период с 12 по 16 сентября. Основной темой манёвров станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Общая цель — проверка возможностей двух стран и готовности к отражению потенциальной агрессии.