«Особые меры»: Туск выступил с истеричным заявлением перед началом учений «Запад-2025»

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил Белоруссию о возможных «особых мерах» в ответ на проведение совместных с Россией учений «Запад-2025». Несмотря на то, что информация о переносе белорусско-российских манёвров вглубь Белоруссии уже давно опубликована, он по-прежнему убеждён, что они состоятся у польских границ.

«Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если будут повторяться провокации с белорусской стороны», — сказал журналистам Туск.

Туск не конкретизировал, какие именно «провокации» он усмотрел со стороны Минска. При этом польский премьер заявил, что учения «Запад-2025» расцениваются как подготовка к нападению на Польшу.