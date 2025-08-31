Литва решилась заболотить границу с Белоруссией, чтобы избежать «вторжения»

Литва собирается восстановить болота на границе с Белоруссией, которые ранее были осушены. Решение объясняется якобы необходимостью обеспечить безопасность от возможных атак со стороны соседей. Об этом рассказал директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис в эфире радио LRT.

«Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот... Заболоченность в регионе на границе с Белоруссией когда-то была довольно большой. По нашим подсчётам, в этой пограничной зоне около 60 тысяч гектаров болот, но более половины из них осушено», — объяснил он.

По его мнению, на реализацию проекта потребуется лет десять, а также вливание инвестиций в размере от «500 евро до 2000 евро или больше». Забляцкис также посоветовал Латвии и Эстонии последовать примеру Литвы, чтобы «защититься» от российских и белорусских солдат. Он уверен, что давно было пора «использовать природу для защиты».