31 августа, 14:26

Литва решилась заболотить границу с Белоруссией, чтобы избежать «вторжения»

LRT: Литва намерена восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией

Обложка © freepik

Литва собирается восстановить болота на границе с Белоруссией, которые ранее были осушены. Решение объясняется якобы необходимостью обеспечить безопасность от возможных атак со стороны соседей. Об этом рассказал директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис в эфире радио LRT.

«Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот... Заболоченность в регионе на границе с Белоруссией когда-то была довольно большой. По нашим подсчётам, в этой пограничной зоне около 60 тысяч гектаров болот, но более половины из них осушено», — объяснил он.

По его мнению, на реализацию проекта потребуется лет десять, а также вливание инвестиций в размере от «500 евро до 2000 евро или больше». Забляцкис также посоветовал Латвии и Эстонии последовать примеру Литвы, чтобы «защититься» от российских и белорусских солдат. Он уверен, что давно было пора «использовать природу для защиты».

Ранее сообщалось, что Литва разместила противотанковые заграждения пирамидной формы «зубы дракона» на пунктах пропуска границы с Белоруссией. До 2030 года Вильнюс намерен вложить свыше 1,1 миллиарда евро в милитаризацию границы. В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют лишь два контрольно-пропускных пункта — Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Остальные пункты были закрыты.

Татьяна Миссуми
