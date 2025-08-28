Литва укрепила границу с Белоруссией «зубами дракона»
Литва установила противотанковые заграждения на границе с Белоруссией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ints Vikmanis
Литва разместила противотанковые заграждения пирамидной формы «зубы дракона» на пунктах пропуска границы с Белоруссией. Данную информацию передаёт телеканал «Беларусь 1».
«Заграждения появились в пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог», — говорится в сообщении.
По сообщению телеканала, Литва активно укрепляет свою восточную границу, реализуя план контрмобильности в рамках балтийской стратегии. В рамках этих мер возводятся бетонные заграждения, устанавливается колючая проволока и используются морские контейнеры. До 2030 года Вильнюс намерен вложить свыше 1,1 миллиарда евро в милитаризацию границы.
В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют лишь два контрольно-пропускных пункта — Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Остальные пункты были закрыты ранее: Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) — с 18 августа 2023 года, а Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка) — с 1 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что на КПП с Польшей образовались огромные очереди после того, как Украина открыла границы для парней возрастом от 18 до 22 лет. Большинство выезжающих направляются в страны ЕС, преимущественно в Польшу, Германию и Чехию, где планируют трудоустраиваться или продолжать образование.