Литва укрепила границу с Белоруссией «зубами дракона»

Литва разместила противотанковые заграждения пирамидной формы «зубы дракона» на пунктах пропуска границы с Белоруссией. Данную информацию передаёт телеканал «Беларусь 1».

«Заграждения появились в пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог», — говорится в сообщении.

По сообщению телеканала, Литва активно укрепляет свою восточную границу, реализуя план контрмобильности в рамках балтийской стратегии. В рамках этих мер возводятся бетонные заграждения, устанавливается колючая проволока и используются морские контейнеры. До 2030 года Вильнюс намерен вложить свыше 1,1 миллиарда евро в милитаризацию границы.

В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют лишь два контрольно-пропускных пункта — Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Остальные пункты были закрыты ранее: Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) — с 18 августа 2023 года, а Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка) — с 1 марта 2024 года.