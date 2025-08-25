Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
25 августа, 17:41

40 украинцев, вывезенных с российско-грузинской границы, забрали в ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали сорок украинских граждан, недавно возвращённых на родину из России. Об этом информирует издание «Страна.ua», ссылаясь на данные адвоката Анны Скрипки.

«В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД», — заявила юрист.

«‎Он в морге»: Насильно мобилизованный украинец умер после 3 дней «‎плена» в военкомате
«‎Он в морге»: Насильно мобилизованный украинец умер после 3 дней «‎плена» в военкомате

Напомним, на днях стало известно, что 22 августа Киев вывез 65 граждан Украины, которые находились в нейтральной зоне на русско-грузинской границе. При этом в серой зоне остались 22 украинца.

Юрий Лысенко
