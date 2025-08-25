40 украинцев, вывезенных с российско-грузинской границы, забрали в ТЦК

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали сорок украинских граждан, недавно возвращённых на родину из России. Об этом информирует издание «Страна.ua», ссылаясь на данные адвоката Анны Скрипки.

«В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД», — заявила юрист.