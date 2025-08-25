«‎Он в морге»: Насильно мобилизованный украинец умер после 3 дней «‎плена» в военкомате

Мобилизованный мужчина скончался после того, как его несколько дней удерживали в здании Сарненского районного территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) в Ровенской области. Об этом написала в соцсетях мать Виталия Сахарука Нина в соцсетях, чтобы привлечь виновных к ответственности.

По словам женщины, Виталия забрали в четверг, 21 августа, и удерживали в помещении ТЦК на протяжении трёх суток. 23 августа близкие мужчины получили информацию о его смерти.

«23.08.2025 мы узнаём, что он в морге. Нас не предупредили. В 22:46 приехали в полицейский участок и узнали, что Виталию нездоровится и ему вызвали скорую. Он умер в помещении ТЦК! Помогите распространить информацию», — пишет Нина Сахарук.