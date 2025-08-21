Мессенджер MAX
21 августа, 14:59

«‎Ты чё тикаешь?» Полиция скрутила одессита после ДТП и сдала в ТЦК, сломав ключицу

В Одессе полиция задержала попавшего в аварию мужчину и доставила в ТЦК

Мужчина попал в ДТП, а полиция увезла его в ТЦК. Обложка © Патрульная полиция Одесской области

В Одессе полиция, прибывшая на место ДТП, задержала одного из участников инцидента, но доставила его не в отдел для урегулирования вопроса, а в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает патрульная полиция области.

Видео © Патрульная полиция Одесской области

При проверке документов выяснилось, что задержанный уклонялся от призыва. После того, как одесситу объявили о его провинности и собирались скрутить, тот начал убегать. Но полицейские его догнали и с криками «‎Ты чё тикаешь?» повалили на землю. Уже в наручниках его доставили в ТЦК, но туда ему пришлось вызвать скорую, которая диагностировала у будущего новобранца перелом ключицы вследствие не очень нежного обращения силовиков.

Ранее Life.ru рассказал, что на Украине женщина забралась на крышу микроавтобуса, пытаясь предотвратить мобилизацию своего мужа. Позднее автомобиль остановился, и двое мужчин попытались силой снять женщину с крыши.

