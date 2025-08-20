Мессенджер MAX
20 августа, 06:31

Вместо «Казаков-разбойников»: На пляже в Одессе сняли на видео игру детей в ТЦК

Отдыхающие на пляже в Одессе сняли на видео, как местные детишки играют в ТЦК

Обложка © Telegram / Политика Страны

Отдыхающие на пляже в Одессе заметили, как местные детишки играют в ТЦК. Видео стало распространяться в местных телеграм-каналах.

На видео дети, один из которых в военной форме, уводят «жертву» под руки «на регистрацию», имитируя действия украинских военкомов.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Винницкой области ТЦК устроили погоню за машиной с детьми. Когда они остановились, сотрудник украинского военкомата выбил стекло, пока две маленькие девочки на заднем сидении вопили от ужаса.

