Вместо «Казаков-разбойников»: На пляже в Одессе сняли на видео игру детей в ТЦК
Отдыхающие на пляже в Одессе сняли на видео, как местные детишки играют в ТЦК
Обложка © Telegram / Политика Страны
Отдыхающие на пляже в Одессе заметили, как местные детишки играют в ТЦК. Видео стало распространяться в местных телеграм-каналах.
Дети играют в ТЦК. Видео © Telegram / Политика Страны
На видео дети, один из которых в военной форме, уводят «жертву» под руки «на регистрацию», имитируя действия украинских военкомов.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Винницкой области ТЦК устроили погоню за машиной с детьми. Когда они остановились, сотрудник украинского военкомата выбил стекло, пока две маленькие девочки на заднем сидении вопили от ужаса.