Власти Украины надумали сажать граждан за попытку бегства из страны

Правительство Украины инициировало ужесточение мер против несанкционированного выезда граждан за границу в период военного положения. Соответствующий законопроект, зарегистрированный премьер-министром Юлией Свириденко, внесён на рассмотрение Верховной рады. Об этом свидетельствуют данные электронной базы парламента.

Документ предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы вместо действующей административной. Согласно публикации украинского издания «Страна.ua», нарушителям, пытающимся покинуть страну в обход установленного порядка во время действия режима военного положения, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет или штраф в размере до 170 тысяч гривен (около 331 тысячи рублей).

Данная инициатива дополняет существующие ограничения, согласно которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут легально выезжать с территории Украины на период действия военного положения. Уже действующая уголовная ответственность за уклонение от мобилизации предусматривает до пяти лет лишения свободы.

На этом фоне продолжают распространяться материалы, фиксирующие случаи силового призыва в ряды ВСУ, когда сотрудники военкоматов применяют физическое воздействие к гражданам при задержании.

Многие жители Украины в последнее время пытаются сбежать из страны на фоне силовой мобилизации. Однако далеко не всем это удаётся. Так, ранее в горах Румынии нашли трёх истощённых украинцев.