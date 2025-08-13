Трое украинцев пытались сбежать в Румынию в гидроцилиндрах грузовой фуры

Сотрудники украинской пограничной службы на границе с Румынией выявили необычную схему нелегального перемещения военнообязанных мужчин через государственную границу.

На границе с Румынией задержали трёх украинцев-беглецов. Видео © ГПСУ

Как информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), в ходе тщательной проверки двух грузовиков марки MAN были обнаружены трое мужчин — уроженцы Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей. Они пытались скрыться в чрезвычайно ограниченном пространстве — полостях телескопических гидроцилиндров, предназначенных для подъёма прицепных устройств.

Фото © ГПСУ

Вво время движения по трассе мужчины находились в кабинах транспортных средств, однако при приближении к блокпостам они забирались в указанные отсеки. Там им приходилось стоять между подвижными металлическими элементами без какой-либо вентиляции, что создавало серьезную угрозу их здоровью и даже жизни. Стоимость такого «путешествия» оценивалась в 8 тысяч долларов США.

Организаторами незаконного пересечения границы оказались отец и сын. В отношении них начато уголовное производство в соответствии со статьей 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нелегальную переправку лиц через государственную границу. Сами же мужчины, предпринявшие попытку такого перехода, привлечены к административной ответственности за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

Это уже не первый подобный случай. Украинцы придумывают разные ухищрения, лишь бы выехать за пределы страны, чтобы чувствовать себя в безопасности. Никто не хочет попасть в лапы военкомов, которые гребут всех подряд. Так, ранее Life.ru рассказывал, как полицейский сбежал с Украины вместе со своим бойфрендом*.