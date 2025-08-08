Встреча Путина и Трампа
8 августа, 12:26

Украинец без документов пытался сбежать в Молдавию на параплане за 500 евро

Украинец пытался бежать без документов в Молдавию на параплане за 500 евро. Обложка © Погранслужба Украины

48-летний житель Хмельницкой области попытался незаконно пересечь границу с Молдавией на параплане. Мужчина приобрёл летательное средство в Интернете за 500 евро и хотел перелететь границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Украинец пытался бежать без документов в Молдавию на параплане за 500 евро. Фото © Погранслужба Украины

«Для взлёта он выбрал поле недалеко от государственной границы и планировал лететь без документов и какой-либо навигации — «на глаз», — говорится в сообщении.

Однако у него ничего не вышло. Горе-пилота пограничники остановили ещё до старта. Нарушитель задержан и привлечён к административной ответственности.

Украинец пытался бежать без документов в Молдавию на параплане за 500 евро. Фото © Погранслужба Украины

Ранее пограничная охрана Финляндии сообщила, что прогулочный катер, вышедший из района Виролахти, незаконно пересёк морскую границу с Россией и вернулся обратно. В ведомстве отметили, что данный участок границы находится под постоянным наблюдением с использованием технических средств контроля.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • Происшествия
