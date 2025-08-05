Катер из Финляндии незаконно пересёк морскую границу с Россией

Прогулочный катер из Финляндии незаконно пересёк границу с Россией неподалёку от общины Виролахти. Данные сведения передаёт пограничная охрана республики.

«Прогулочное судно незаконно пересекло морскую границу Финляндии и России и затем вернулось обратно», — говорится в сообщении.

В настоящее время береговая охрана расследует данный факт. Он признан как преступление, связанное с нарушением государственной границы. В ведомстве подчеркнули, что на данной территории осуществляет комплексный контроль с применением технических средств наблюдения.