Катер из Финляндии незаконно пересёк морскую границу с Россией
В Финском заливе прогулочный катер из Финляндии незаконно пересёк границу с РФ
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Прогулочный катер из Финляндии незаконно пересёк границу с Россией неподалёку от общины Виролахти. Данные сведения передаёт пограничная охрана республики.
«Прогулочное судно незаконно пересекло морскую границу Финляндии и России и затем вернулось обратно», — говорится в сообщении.
В настоящее время береговая охрана расследует данный факт. Он признан как преступление, связанное с нарушением государственной границы. В ведомстве подчеркнули, что на данной территории осуществляет комплексный контроль с применением технических средств наблюдения.
Ранее сообщалось, что Эстония заподозрила российское судно в нарушении своей морской границы. Инцидент якобы произошёл утром 26 июля к востоку от острова Вайндлоо. Российский пограничный корабль, по данным главного штаба сил обороны Эстонии, зашёл в эстонские территориальные воды.