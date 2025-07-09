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Регион
9 июля, 02:47

Безэкипажный катер ВСУ оказался в руках российских специалистов

Специалисты «Барс-Сармат» изучают захваченный безэкипажный катер ВСУ

Безэкипажный катер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Безэкипажный катер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» приступили к детальному анализу характеристик перехваченного безэкипажного катера ВСУ, который направлялся для атаки на Крым. Как сообщил РИА «Новости» оператор подразделения с позывным Адвокат, это плавсредство представляет собой модернизированный гидроцикл мексиканского производства.

Катер оснащён 150-килограммовой боевой частью и способен преодолевать до 400 км со скоростью 90 км/ч. Навигация осуществляется с помощью инерционной системы, а все доработки — включая топливную систему и узлы управления — выполнены на Украине. Особенностью конструкции стал 40-литровый топливный бак.

Как отметил Адвокат, ВСУ активно используют такие беспилотные катера для атак в Чёрном море в течение нескольких лет. Принцип их действия основан на подрыве взрывчатки при столкновении с целью.

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Ранее российские военные уничтожили три украинских беспилотных катера в акватории Чёрного моря. В ночь на 6 июля Новороссийск подвергся нападению с использованием безэкипажных катеров ВСУ. Мэр города Андрей Кравченко отдал распоряжение о приведении всех служб в состояние повышенной боеготовности.

Артём Гапоненко
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