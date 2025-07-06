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6 июля, 09:21

Силы Черноморского флота уничтожили три украинских беспилотных катера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

За минувшие сутки российские военные уничтожили три украинских беспилотных катера в акватории Чёрного моря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Чёрного моря», — указано в сообщении ведомства.

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Как сообщал Life.ru, в ночь на 6 июля Новороссийск подвергся нападению с использованием безэкипажных катеров ВСУ. Мэр города Андрей Кравченко отдал распоряжение о приведении всех служб в состояние повышенной боеготовности. На данный момент угроза атаки безэкипажных катеров отменена.

Наталья Демьянова
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