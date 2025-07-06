Силы Черноморского флота уничтожили три украинских беспилотных катера

За минувшие сутки российские военные уничтожили три украинских беспилотных катера в акватории Чёрного моря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Чёрного моря», — указано в сообщении ведомства.