Силы Черноморского флота уничтожили три украинских беспилотных катера
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За минувшие сутки российские военные уничтожили три украинских беспилотных катера в акватории Чёрного моря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Чёрного моря», — указано в сообщении ведомства.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 6 июля Новороссийск подвергся нападению с использованием безэкипажных катеров ВСУ. Мэр города Андрей Кравченко отдал распоряжение о приведении всех служб в состояние повышенной боеготовности. На данный момент угроза атаки безэкипажных катеров отменена.