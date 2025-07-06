Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 09:04

Атака ВСУ на Новороссийск: Военный эксперт раскрыл главные цели противника

Эксперт Дандыкин: ВСУ минувшей ночью пытались атаковать важнейший порт в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Атака на Новороссийск затрагивает ключевой российский порт, через который осуществляется перевалка всех видов грузов, включая зерно и нефтепродукты. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

По мнению специалиста, атака ВСУ на порт Новороссийска была направлена на ослабление российских ударов по украинским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и военным объектам. Кроме того, Украина стремится найти способы противодействия Черноморскому флоту России.

«Они пытаются противодействовать, начиная от объектов на мирные цели, ну и, соответственно, попробовали пробиться морем к Севастополю. На Керченском мосту их дроны тоже были уничтожены, там также организована оборона силами Черноморского флота. Это ещё одна цель ВСУ», — поделился Дандыкин.

Он также высказал мнение, что удары ВСУ по Новороссийску с воздуха и моря могли быть направлены на создание паники среди отдыхающих в курортной зоне. Эксперт считает, что для решения этой проблемы необходимо установить контроль над Одессой и заблокировать все украинские порты.
В глубинах Одессы: Эксперты рассказали, могут ли ВС РФ использовать катакомбы под городом
В глубинах Одессы: Эксперты рассказали, могут ли ВС РФ использовать катакомбы под городом

Напомним, в ночь на 6 июля Новороссийск подвергся нападению с использованием безэкипажных катеров ВСУ. Мэр города Андрей Кравченко отдал распоряжение о приведении всех служб в состояние повышенной боеготовности. На данный момент угроза атаки безэкипажных катеров отменена.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar