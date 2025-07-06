Атака ВСУ на Новороссийск: Военный эксперт раскрыл главные цели противника

Атака на Новороссийск затрагивает ключевой российский порт, через который осуществляется перевалка всех видов грузов, включая зерно и нефтепродукты. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

По мнению специалиста, атака ВСУ на порт Новороссийска была направлена на ослабление российских ударов по украинским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и военным объектам. Кроме того, Украина стремится найти способы противодействия Черноморскому флоту России.

«Они пытаются противодействовать, начиная от объектов на мирные цели, ну и, соответственно, попробовали пробиться морем к Севастополю. На Керченском мосту их дроны тоже были уничтожены, там также организована оборона силами Черноморского флота. Это ещё одна цель ВСУ», — поделился Дандыкин.

Он также высказал мнение, что удары ВСУ по Новороссийску с воздуха и моря могли быть направлены на создание паники среди отдыхающих в курортной зоне. Эксперт считает, что для решения этой проблемы необходимо установить контроль над Одессой и заблокировать все украинские порты.