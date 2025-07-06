В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров
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В Новороссийске была отменена угроза применения безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет!» — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее в Новороссийске вводили сигнал «Внимание всем». Потенциальная опасность затрагивала первую береговую линию. Жителям, находящимся вблизи моря, рекомендовали при звуке сирен отойти от окон и укрыться в помещениях, не выходящих на морскую сторону, или комнатах без окон со сплошными стенами.