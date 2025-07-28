МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения морских границ

Эстония заподозрила российское судно в нарушении своей морской границы, министерство иностранных дел страны вызвало для разговора временного поверенного в делах РФ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Сегодня, 28 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением морской границы Эстонии», — сказано в тексте.

Инцидент якобы произошёл утром 26 июля к востоку от острова Вайндлоо. Российский пограничный корабль, по данным главного штаба сил обороны Эстонии, зашёл в эстонские территориальные воды. Как сообщает прибалтийский телеканал ERR, судно провело в чужой акватории около получаса, не уведомив страну о необходимости мирного прохода по данному маршруту, как того требует местное законодательство.