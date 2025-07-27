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Регион
27 июля, 14:58

Захарову возмутила беззубая реакция ООН на притеснение русских в Прибалтике

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) не смог беспристрастно оценить факты нарушения прав русскоговорящего населения в Латвии, когда прибалтийская страна представила свой доклад о якобы надлежащем выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Некоторые серьёзные нарушения прав русскоязычного населения не получили адекватной оценки ооновцев. Комитет предпочёл упомянуть их лишь вскользь в общем контексте проявлений «возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств», — сказала дипломат.

Она заметила, что ООН опять даёт свои рекомендации в «мягком и беззубом» ключе, стараясь не акцентировать внимание на притеснениях русских в Прибалтике. Захарова подчеркнула, что инициативы по ограничению русского языка латвийскими властями вовсе не являются единичным решением, а представляют собой очередной этап в последовательной русофобской политике. Она отметила, что ООН не смог целиком игнорировать проблему, что говорит о её огромном размахе, в противном случае международная организация просто бы замяла дело.

«К сожалению, практика показывает, что даже столь мягкие и «корректные» рекомендации этого договорного органа латвийские власти предпочитают не замечать и не предпринимать никаких конкретных шагов по их реализации», — резюмировала Захарова.

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Напомним, в конце прошлого года Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попиранием прав русских вопреки положениям Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

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Татьяна Миссуми
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