«Желание выслужиться»: Названы самые русофобские страны Запада

Литва, Латвия и Эстония чаще всех на Западе предлагают различные идеи санкций против России. Именно они выступают основными инициаторами и идеологами антироссийских настроений. Польша занимается этим в меньшей степени. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его словам, позиция Эстонии, которая угрожает не поддержать санкции против РФ, если они не будут достаточно строгими, вполне объяснима. Политолог обратил внимание, что именно Прибалтика передала значительное количество своего военного арсенала Украине, а ещё планирует минировать границы с Россией.

«Есть несколько причин такой активности. Первая — желание выслужиться перед Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем. Вторая — показать своё противопоставление Москве. Третья — изобразить из России «большую угрозу», с целью получения преференций со стороны ЕС, в том числе финансовых», — отметил собеседник RT.