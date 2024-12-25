Захарова: РФ заявила странам Балтии досудебные претензии из-за ущемления русских

Россия намерена отстаивать права русскоговорящего населения в странах Прибалтики, где на постоянной основе власти занимаются дискриминацией граждан по национальному признаку. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга.

«В частности, возможности для этого открывает и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции», — поделилась она.