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25 декабря, 19:29

Захарова: РФ заявила странам Балтии досудебные претензии из-за ущемления русских

Россия намерена отстаивать права русскоговорящего населения в странах Прибалтики, где на постоянной основе власти занимаются дискриминацией граждан по национальному признаку. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга.

«В частности, возможности для этого открывает и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции», — поделилась она.

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Ранее Захарова сообщала, что русофобия в Прибалтике вышла на «качественно новый уровень», а поэтому виновников следует привлекать к ответственности, возможно, даже через Международный суд ООН. В начале декабря поверенного в делах Латвии Даце Рутку в России вызвали в МИД РФ. Ей выразили протест в связи с продолжающимися акциями уничтожения российского культурного наследия.

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Telegram / МИД России

Татьяна Миссуми
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